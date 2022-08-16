Andersson, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin NATO üyeliği sürecine dair açıklamada bulundu.

İsveç Başbakanı, süreç kapsamında Türkiye ile imzalanan mutabakata uygun hareket edeceklerini belirtti.

Suçluların iadesi meselesi

Dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan kişiyle ilgili de konuşan Andersson, iade kararının İsveç'in ve uluslararası hukukun kuralları çerçevesinde alındığını söyledi.

İsveç Başbakanı, söz konusu çerçevede çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.