Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İsveç'ten "Türkiye ile yapılan mutabakata uyacağız" mesajı
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptının koşullarını yerine getireceklerini açıkladı.
Andersson, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin NATO üyeliği sürecine dair açıklamada bulundu.
İsveç Başbakanı, süreç kapsamında Türkiye ile imzalanan mutabakata uygun hareket edeceklerini belirtti.
Suçluların iadesi meselesi
Dolandırıcılık suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan kişiyle ilgili de konuşan Andersson, iade kararının İsveç'in ve uluslararası hukukun kuralları çerçevesinde alındığını söyledi.
İsveç Başbakanı, söz konusu çerçevede çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
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