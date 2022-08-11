Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcıyı teslim edecek
[Fotograf: Reuters]
İsveç Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldı.
İsveç'in devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.
Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.
14 yıl hapis cezası var
2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.
Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.
Etiketler: İsveç Kırmızı Bülten
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