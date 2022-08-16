"Örümcek Adam" rolü ile tanınan İngiliz aktör Tom Holland, sosyal medyayı bıraktığını açıkladı.

"Merhaba ve hoşça kalın..." ifadeleriyle başladığı paylaşımında, kararının gerekçelerini açıkladı.



"Akıl sağlığım için sosyal medyayı bırakmaya karar verdim. Çünkü Instagram ve Twitter'ı aşırı uyarıcı ve bunaltıcı buluyorum."

"Uygulamayı silmeye karar verdim"

Instagram'da 67 milyon takipçisi olan 26 yaşındaki aktör, hakkındaki yorumlardan etkilendiğini söyledi.



"Bir şekilde internette kendimle ilgili bir şeyler okuduğumda, kendimi kaptırıyorum ve sonuçta bu, zihinsel durumum için çok zararlı. Bu yüzden geri adım atmaya ve uygulamayı silmeye karar verdim."

Bir süredir sosyal medya hesaplarında aktif olmayan Holland'ın kararı, sevenleri tarafından akıllıca bir hareket olarak nitelendirildi. Paylaşım sonrası birçok takipçi de sosyal medyayı bırakmayı düşündüğünü yazdı.

