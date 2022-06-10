İsveç'te, göçmen kökenlileri hedef alan saldırılar sürüyor.

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'e, "Hristiyan ülkesine yakışmıyorsun, ülkene dön" yazan domuz fotoğraflı mektup gönderildi.

Yüksel yaptığı açıklamada, sosyal medyada her gün ölüm tehdidi, ırkçı ve nefret içerikli mesajlar aldığını belirtti.

Daha önce de ırkçı mektup gönderdiler

İsveç'te göçmen kökenlilerin sindirilip siyasette yükselmelerinin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Mikail Yüksel'e, daha önce de hakaret içerikli mektup gönderilmişti.

Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 2021'de Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.