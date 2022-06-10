Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 18:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye yine hakaret içerikli mektup gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç'te Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel bir kez daha ırkçı saldırının hedefi oldu. Yüksel'e, Müslümanlara yönelik hakaret içeren ifadelerin yer aldığı bir mektup gönderildi.
İsveç'te, göçmen kökenlileri hedef alan saldırılar sürüyor.
Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel'e, "Hristiyan ülkesine yakışmıyorsun, ülkene dön" yazan domuz fotoğraflı mektup gönderildi.
Yüksel yaptığı açıklamada, sosyal medyada her gün ölüm tehdidi, ırkçı ve nefret içerikli mesajlar aldığını belirtti.
Daha önce de ırkçı mektup gönderdiler
İsveç'te göçmen kökenlilerin sindirilip siyasette yükselmelerinin engellenmeye çalışıldığını söyledi.
Mikail Yüksel'e, daha önce de hakaret içerikli mektup gönderilmişti.
Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 2021'de Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.
Etiketler: İsveç
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