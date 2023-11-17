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Dünya
AA 17.11.2023 12:57

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon

İsveç'te provokasyonlarını sürdüren terör örgütü PKK yandaşları Göteborg kentinde belediye binası direklerine örgüt paçavralarını çekerek propaganda yaptı.

İsveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından provokasyon

Terör örgütünün bu provokasyonunun görüntüsü, PKK propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin teklif üzerindeki müzakereler dün TBMM Dışişleri Komisyonunda ertelenmişti. AK Parti milletvekillerinin kabul edilen erteleme önergesinde "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer almıştı.

İsveç hükümetinden TBMM Dışişleri Komisyonunun bu kararıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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İsveç PKK/YPG
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