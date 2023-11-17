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Dünya
AA 17.11.2023 12:38

İsrail'den Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi.

İsrail'den Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyali
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ordudan yapılan açıklamaya göre Halevi, İsrail ordusunca işgal edilen Gazze Şeridi'nin kuzeyine girerek askerlerle bir araya geldi.

Burada askerlere seslenen Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz” dedi.

Halevi'nin bu açıklaması, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine de saldıracağının sinyali olarak değerlendirildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine, 15 Kasım'da havadan bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istemişti.

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