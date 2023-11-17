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Dünya
AA 17.11.2023 11:32

İnsan hakları gözlemcisi: El Şifa hakkında bağımsız soruşturma gerekli

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, “İsrail'in, Filistinli grupların Şifa Hastanesi ve Gazze Şeridi'ndeki diğer hastaneleri askeri amaçlarla kullandığı yönündeki iddiaları” hakkında bağımsız, uluslararası bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

İnsan hakları gözlemcisi: El Şifa hakkında bağımsız soruşturma gerekli

Açıklamada, "İsrail'in askeri baskınlarına ve Şifa Hastanesi ile Gazze'deki diğer hastanelere yönelik aramalara tarafsız bir uluslararası tarafın katılımının bulunmaması, İsrail'in anlatısı hakkında yaygın şüphelere yol açıyor" denildi.

“Euro-Med Monitor'a göre İsrail'in, Gazze'deki hastanelere, hasta ve yaralı sivillere yönelik saldırılarını haklı çıkarmak için dış dünyaya birkaç tüfek ve diğer silahlardan daha fazlasını sunması gerekiyor.”

 İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 51’i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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