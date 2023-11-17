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Dünya
AA 17.11.2023 11:22

ABD ve Japonya liderlerinden İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka uyması" çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, "kendini savunma hakkı olduğunu" belirttikleri İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

ABD ve Japonya liderlerinden İsrail'e "uluslararası insancıl hukuka uyması" çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden ve Kişida, ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, küresel ve bölgesel güvenliğin yanı sıra ikili güvenlik ve ekonomik işbirliğinin arttırılması konuları ele alındı.

"İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu" belirtilen görüşmede, İsrail'e uluslararası insancıl hukuka uyması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Bölgesel konular ele alındı

Gazze'deki sivillere acil ihtiyaçların ulaştırılması amacıyla birlikte çalışılması konusunda anlaşan Biden ve Kişida, çatışmanın yayılmaması ve kalıcı barış hususunda birlikte çalışma sözü verdi.

İki lider Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesini görüşürken, Tayvan Boğazı, Kore Yarımadası, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Biden ve Kişida, iki ülke arasında savunma alanında yakın işbirliğini sürdürme konusunda da

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