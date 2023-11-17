Puslu 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2023 10:47

ABD: Gazze'ye daha çok yakıt girişi gerekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de daha çok yakıt girişine ihtiyaç duyulduğunu ve bunun sadece yardım tırları için değil hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu söyledi.

ABD: Gazze'ye daha çok yakıt girişi gerekiyor
[Fotograf: AA]

Miller, düzenlediği günlük basın brifinginde, "İsrail'in yakıtı savaşta silah olarak kullandığı fikrine katılıyor musunuz? Bize ABD'nin Gazze'ye yakıt girişi konusundaki yaklaşımını anlatabilir misiniz?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

İsrail'in yakıtı silah olarak kullanıp kullanmadığına dair bir açıklama yapmayan Miller, "Gazze'ye daha çok yakıt girmesi gerektiğine katılıyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, İsrail hükümetine bu konuda baskı yaptıklarını belirterek, bu yakıtın sadece tırlar için değil, hastaneler ve diğer insani hizmetler için de gerekli olduğunu vurguladı.

"Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz"

İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef almasına ilişkin ise Miller, "Hastanelerin havadan vurulduğunu görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Miller, Hamas'ın hastaneleri "karargah" olarak kullandığı iddialarını yinelerken, "İsrail'in hastanelerde sınırlı askeri operasyon yapması uygun olabilir ancak burada sivillere zararın en aza indirgenmesini istiyoruz. Hastaneleri çatışmaların ortasında görmek istemiyoruz." dedi.

ETİKETLER
ABD Gazze Yakıt
Sıradaki Haber
DSÖ: Bebeklerin Şifa Hastanesinden tahliyesi için müzakereler sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:08
Haydarpaşa Garı restorasyonla özgün haline kavuşuyor
11:05
Depremzede üniversite öğrencilerinden ikinci öğretim ücreti alınmayacak
10:59
Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti
11:02
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
10:48
Kısa vadeli dış borç eylülde yükseldi
10:46
DSÖ: Bebeklerin Şifa Hastanesinden tahliyesi için müzakereler sürüyor
Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da
Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ