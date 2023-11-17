Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.11.2023 11:18

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, daha önce Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen tasarıyı imzaladı.

Tasarı, Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığının (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngörüyor.

Hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe

Biden'ın söz konusu imzayı, ülkede 2023 mali yılının sona erdiği 30 Eylül'de kabul edilen ve hükümete 17 Kasım'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala attığı bildirildi.

Bu tasarı, 1 Ekim 2023'te başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2'nci geçici bütçe oldu.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.

ETİKETLER
ABD Joe Biden
Sıradaki Haber
Biden, ABD'nin, Pasifik bölgesinin geleceği için "hayati" olduğunu belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Bakan Özhaseki'den "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne katılım çağrısı
12:25
Adana'da iş yerinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası
12:21
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
12:18
Ankara'da doğal gaz patlaması: 1 yaralı
12:36
Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırı
12:12
Bodrum'da 81 düzensiz göçmen yakalandı
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
Dünyanın en yaşlı çölüne yolculuk: Namib Çölü
FOTO FOKUS
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ