BM'den İsrail'e çağrı: Suyu silah olarak kullanmayın

BM'nin güvenli içme suyu ve sanitasyona erişimle ilgili insan hakları raportörü Arrojo-Agudo, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki su sıkıntısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in çok geç olmadan su tedarik ağı ve tuzdan arındırma tesislerini faaliyete geçirmek için Gazze'ye temiz su ile yakıtın girmesine izin vermesi gerektiğinin altını çizen Arrojo-Agudo, "İsrail, uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Gazze Şeridi'ne güvenli içme suyu tedarikini engelliyor. Bu durum geçen her saat Gazzelileri susuzluktan ölme ve güvenli içme suyu eksikliğinden kaynaklanan hastalıklarla karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Arrojo-Agudo, İsrail'in güvenli su için gerekli malzemelerin Gazze Şeridi'ne girmesini bilinçli olarak engellemesinin hem uluslararası insancıl hukuk hem de insan hakları hukukunun ihlali olduğuna işaret ederek, "İsrail suyu bir savaş aracı olarak kullanmaya son vermeli." ifadesine yer verdi.

Su ve sanitasyonla ilgili krizden ilk olarak kadın ve çocukların etkileneceğini belirten Arrojo-Agudo, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), Gazze'deki nüfusun yüzde 70'inin tuzlu ve kirli su içtiğini açıkladığını da hatırlattı.

Arrojo-Agudo, "Çocukların susuzluktan ve hastalıktan ölmesi, bombaların neden olduğu ölümlerden daha az görünüyor ve daha sessizdir. Ancak bu aynı derecede veya daha ölümcüldür." değerlendirmesinde bulunarak, uluslararası topluma İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlama çağrısı yaptı.

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