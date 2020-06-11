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İsveç'te televizyon sunucusu canlı yayında bayıldı
İsveç televizyonu TV4'te sunuculuk yapan Jenny Strömstedt, Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı.
Canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile konuşan Strömstedt, aniden yere yığıldı; kısa süre sonra programda reklam arası verildi.
Hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Instagram hesabından açıklama yayımlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, ''Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş.'' ifadesini kullandı.
Etiketler: tv4 olof palme suikastı Jenny Strömstedt canlı yayın kazasıSon Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 11:23
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