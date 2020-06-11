Canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile konuşan Strömstedt, aniden yere yığıldı; kısa süre sonra programda reklam arası verildi.

Hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Instagram hesabından açıklama yayımlayan Strömstedt, neden bayıldığını anlayamadığını belirterek, ''Uykumu iyi alıyorum, beslenmem de düzenli. Bazen düzenli yaşayan insanlarda da tansiyon düşüklüğü yaşayabiliyormuş.'' ifadesini kullandı.