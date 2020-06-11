Libya'da dikkatler Sirte kentine yoğunlaştı. Ordu, bölgede konuşlanan Hafter milislerine hava operasyonu düzenledi. Hedef darbecileri temizleyip kenti kontrol altına almak.

Libya ordusunun ilerlemesi karşısında kan kaybeden darbeci Hafter ise zor durumda. Destekçileri ile birlikte diplomasi kartıyla güç toplama çabasında.

"5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının üçüncüsü yapıldı"

Birleşmiş Milletler, Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5+5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turunun, video konferans yöntemiyle devam ettiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan yapılan açıklamada, görüşmeler "yapıcı" olarak nitelendi.

"Ateşkes sağlanmalı ve petrol alanları korunmalı"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, görüşmelerin devamından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bir an önce ateşkes sağlanması ve petrol alanlarının korunması çağrısı yaptı. Ülkenin kaderine Libya halkının karar vermesi gerektiğini belirten Pompeo, "Böylece Rusya kendi çıkarı için Libya'nın egemenliğine müdahale edemeyecektir" dedi.

Kanada da, Libya'da meşru hükümeti desteklediğini ve taraflar arasında ateşkese varılmasını istediğini açıkladı.

"Libya'daki Türk varlığı meşrudur"

Arap Birliği'nden de, "Libya'nın meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'dir" açıklaması geldi. Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı meşrudur." dedi.

Libya ordusu bir yandan da Hafter milislerinin kaçarken tuzakladığı mayınları temizliyor. Patlayan mayınlar sebebiyle şimdiye kadar 27 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Hafter milislerinden kurtarılan Bin Gaşir'de ise bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu.

"Batılı paralı askerler, iş adamları Hafter'i milyonlarca dolar dolandırdı"

Öte yandan İngiliz Independent gazetesi çarpıcı bir haber yayımladı. Darbeci Hafter'in, Batılı paralı askerler ve iş adamları tarafından on milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan saldırı helikopteri dahil askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi.

Hafter'in anlaşma yaptığı 20 kişilik yabancı paralı asker grubunun da Malta'ya kaçtığı kaydedildi.