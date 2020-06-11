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Meksika'da son 24 saatte koronavirüsten 708 kişi öldü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Meksika'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 24 saatte 708 kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgından ölenlerin sayısı 15 bini geçti.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.
Ülkede COVID-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.
Meksika'da 27 Mayıs'ta COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika koronavirüsi covid-19Son Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 08:34
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