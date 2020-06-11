Dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 414 bin 9'a, vaka sayısı 7 milyon 336 bin 33’e ulaştı.

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 45 bin 715 kişide COVID-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 114 bin 151 kişi hayatını kaybetti.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 723'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede 102 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 10 bin 484'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 7 bin 74'e ulaştığını belirtildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede 2 kişinin daha virüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece COVID-19 kaynaklı can kaybının 129'a çıktığına işaret edilen açıklamada, 34 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 560'a yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 23 olduğu aktarıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve can kaybının 284'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 603 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 40 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısının ise 24 bin 17'ye ulaştığı bilgisine yer verildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği, 71 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Böylece can kaybının 211'e, vaka sayısının 8 bin 508'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 565'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 18 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 663'e, iyileşen sayısının da 663'e yükseldiği aktarıldı.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Filistin

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bölgedeki vaka sayısının 72'ye yükseldiği aktarıldı.

Hastalık nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 41 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı. Filistin'deki COVID-19 vaka sayısı ise 664'e yükselmiş oldu.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülke genelinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 720'ye, vaka sayısı ise 523 artarak 44 bin 440'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşanların sayısı da 4 bin 420 olarak kayda geçti.

Guatemala

Guatemala'da ise COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 22 artışla 289 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 363 artarak 7 bin 866'ya çıkarken, iyileşenlerin sayısı 1413 olarak açıklandı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 165 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 903'e yükseldi, vaka sayısı ise 5 bin 87 artarak 208 bin 823'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 98 bin 31 oldu.

Peru'da ilk COVID-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

Kenya

Kenya Sağlık Bakanlığının İdari Sekreteri Rashid Aman, basına yaptığı açıklamada, uygulanan tedavilerle 1.048 COVID-19 hastasının iyileştiğini dile getirdi.

Aman, "Kenya'da son 24 saatte COVID-19 vaka sayısı 105 kişi artarak 3 bin 94'e yükseldi." dedi.

Virüs nedeniyle 89 kişi de hayatını kaybetti.

Kenya'da başkent Nairobi, Mombasa, Bungoma ve Kwale, COVID-19 vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu. Ülke genelinde 81 sağlık çalışanı da COVID-19'a yakalandı.

Kenya'da hükümet, COVID-19 önlemlerini bir ay daha temmuz ayı başına kadar uzatma kararı almıştı.