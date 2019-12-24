İsveç'in Göteborg şehri yakınındaki Trollhattan kasabasında bulunan İslam Kültür Derneğine gönderilen mektup endişeye neden oldu, dernekte çocuklara verilen eğitim iptal edildi.

Mektupta, "İsveç'i terk etmezseniz çocuklarınız ölecek'' şeklinde ifadeler yer alırken, ''26 gün içinde camiler ve çevresinde cinayetler işlenecek'' tehdidinde bulunuldu.

İslam Kültür Derneği Yöneticisi Shadi Mansor, tehditlerin ciddi olduğunu belirtti.

Kıbleye dönerek namaz kıldıklarını hatırlatan Mansor, ''Biz Mekke'ye dönerek ibadet ederken kendimizi koruyamayız. Polis bizi korumak zorunda, biz sadece kapıyı kapatabiliriz" dedi.

Fyrbodal Emniyet Müdürlüğünden komiser Rickard Fremark, olay hakkında yorum yapmanın çok erken olduğunu söyleyerek, tehdit mektubuna ilişkin inceleme başlattıklarını duyurdu.

Kaynak: AA