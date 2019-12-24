Dünya
Endonezya'da yolcu otobüsü nehre yuvarlandı: 25 ölü24 Aralık 2019 Salı 06:28 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 06:57
Endonezya’nın Güney Sumatra eyaletinde otobüsün nehre yuvarlanması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.
Metro TV kanalının haberine göre, Bengkulu bölgesinden Palembang kentine giden otobüs, Güney Sumatra eyaletinin Pagaralam bölgesinde kontrolden çıkarak nehre yuvarlandı.
Yetkililer kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını bildirdi.
Otobüsteki yolcu sayısının bilinmemesi nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü kaza Endonezya