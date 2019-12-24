Eğitim Bakanlığı sözcüsü İbtisam eş-Şehri Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Hamed Al Şeyh'in konuyla ilgili soruşturma açılması talimatı verdiğini ve ilgili emniyet güçlerinin de bu konuda yönlendirildiğini belirtti.

Şehri, Suudi Arabistanlı olmayan bir öğretmenin, 2 hafta önce öğrenciler için hazırlanmış bir çalışma kağıdında, ülkedeki tutuklulardan biriyle ilgili sorular yönelttiğini ifade etti ancak tutuklunun ismini zikretmedi.

Suudi Arabistanlı Twitter kullanıcıları ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, orta üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kağıdının görüntüsüne yer verdi.

Söz konusu çalışma kağıdında alim ve düşünür olarak tanımlanan Avde'nin hayatı ve eserleri hakkında bilgilerin yer aldığı bir metin yer alıyor. Metnin alt kısmında ise öğrencilere, Avde'nin kişiliği, en önemli eserleri ve aldığı diplomalar hakkında sorular yöneltiliyor.

Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah, babasının Riyad'da görülmesi beklenen karar duruşmasının 30 Ocak'a ertelendiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 suçlama yöneltilmişti.

Kaynak: AA