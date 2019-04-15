Partiden yapılan açıklamada, 850 bine yakın takipçisi bulunan Twitter hesabının gece saat 02.00'de ırkçılar tarafından ele geçirildiği ve sabah saat 09.30'da kontrol altına alındığı belirtildi.

Irkçı korsanlarca hesaptan ''Bütün Müslümanları öldürün" mesajının yanı sıra İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Parti Lideri Stefan Löfven'in emekliye ayrıldığı ve askeriyede teğmen olarak göreve başladığı yönünde mesajlar paylaşılırken, ülkede uyuşturucu madde satışının serbest bırakıldığı yönünde tweetler de atıldı.

Parti Basın Sözcüsü Åsa Söderén, mesajların kendileri ile hiçbir alakası olmadığını ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA