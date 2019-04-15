Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın Rojaye kentinde bulunan 470 öğrencinin eğitim gördüğü 30 Eylül Fen Lisesindeki 8 sınıf için akıllı tahta ve bilgisayar desteği sağlandı.

Okulda düzenlenen törene, Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Rojaye Belediye Başkanı Eyup Nurkoviç, TİKA Podgoritsa Koordinatörü Enver Resuloğulları, Lise Müdürü Feyzo Muriç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükeçi Songül Ozan törende yaptığı konuşmada, Rojaye şehrinin iki ülke arasındaki dostluğun en güzel köprülerinden biri olduğunu söyleyerek, TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile öğrencilerin daha iyi ve interaktif bir eğitim alabilmesinin sağlandığını belirtti.

Lise Müdürü Feyzo Muriç ise, TİKA tarafından sağlanan modern eğitim ekipmanları ile öğrencilerin hızlı biçimde bilgiye ulaşma ve daha modern şartlarda eğitim görme imkanına kavuştuklarına vurgu yaparak, “TİKA tarafından bu ve bundan önce gerçekleştirilen tüm eğitim projeleri için Rojaye vatandaşları adına Türkiye ve TİKA’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başarılı mezunlarıyla bilinen 30 Eylül Fen Lisesinde, Türkçe yabancı seçmeli ders olarak veriliyor. Rojaye'de nüfusun yüzde 95’ini Müslüman Boşnak ve Arnavutlar oluşturuyor.

Kaynak: AA