Terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerindeki tünel kazma faaliyetleri geçtiğimiz sene görüntülenmişti.

Örgütün süren kazıları bugün yine görüntülendi.

YPG/PKK, söz konusu iki ilçedeki mevcut tünelleri uzatmaya ve yenilerini kazmaya devam ederken, Türkiye sınırı hattındaki batıdan doğuya doğru Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı ve Malikiyye'de de kazılarını sürdürüyor.

Örgüt, Türkiye'deki sınır karakollarının karşısına denk düşen Suriye topraklarındaki küçük yerleşimlerde de tünel kazıyor.

YPG/PKK, bu yolla Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası askeri harekata karşı hazırlık yapıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için birçok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA