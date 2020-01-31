Dışişleri Bakanlığından Brexit sonrası süreçle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından Brexit sonrası süreçle ilgili açıklama

Depremzedeler için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Depremzedeler için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Avrupa ülkeleri de vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor

Avrupa ülkeleri de vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor

Ekonomi