İsveç'te de koronavirüs vakası görüldü
Haber Giriş:
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen koronavirüs vakasına İsveç'te ilk kez rastlandı.
[Ryhov Hastanesi / Fotoğraf: Reuters]
İsveç Halk Sağlığı Kurumunca yapılan yazılı açıklamada, Jönköping kentinde bulunan Ryhov Hastanesinde 20 yaşında bir kadında yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı belirtildi.
Genç kadının, Wuhan kentine kısa süre önce turistik ziyaret gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 24 Ocak'ta İsveç'e geldiği ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, kadının durumunun iyi olduğu ve virüsün kimseye bulaşmadığı vurgulandı.
Etiketler: İsveç koronavirüs wuhan salgınSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:29
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