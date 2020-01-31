İngiltere bayrağı AB kurumlarından indirildi
Haber Giriş:
Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi'ndeki İngiliz bayrakları, Brexit'e saatler kala indirildi.
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma anlaşmasını kabul etti.
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 "hayır" oyuna karşın 621 "evet" oyuyla kabul edildi.
Ayrılma süreci AB Konseyi'nde yapılan oylamayla sonuçlandırıldı. 31 Ocak Cuma gece yarısı İngiltere'nin AB'den ayrılmasına karar verildi.
Bayraklar indirildi
AB yetkilileri, Belçika saatiyle 20.00 (TSİ 22:00) sularında, AP önündeki İngiliz bayrağını gönderden herhangi bir tören yapılmadan indirdi. Yerine AB bayrağını çekti.
Aynı şekilde, AB Konseyi'ndeki İngiliz bayrağı da yerinden alınarak, Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'ne konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: ingiltere bayrağı İngiltere Brexit Avrupa Birliği ABSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:06
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