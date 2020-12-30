Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç'te bir camiye tehdit mektubu gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İsveç'te bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.
Uppsala kentinde bulunan caminin sözcüsü Shadi Kasskeen, mektubun içinden beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.
Doğrudan polise haber verdiklerini söyleyen Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı" dedi.
Uppsala Emniyetinin açıklamasına göre, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğu belirlendi. Nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Irkçılık
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