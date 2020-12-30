Latin Amerika ülkelerinde, koronavirüs vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya

Brezilya'da, son 24 saatte 1111 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 192 bin 681'e, 58 bin 718 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 563 bin 551'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 440 bin 229 vaka ve 46 bin 195 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Meksika

Meksika'da, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 990 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 123 bin 845'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 401 bin 529'a ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 58 bin 429'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke.

Arjantin

Arjantin'de, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 43 bin 18'e, 11 bin 650 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 602 bin 163'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 420 bin 885 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke.

Kolombiya

Kolombiya'da, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 246 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 42 bin 620'ye çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 15 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 614 bin 822'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 483 bin 17'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke.

Peru

Peru'da, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi ve 909 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 10 bin 496'e, virüse bağlı can kaybı 37 bin 574'e, iyileşenlerin sayısı 949 bin 391'e yükseldi.