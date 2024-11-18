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Dünya
Independent 18.11.2024 07:39

İsveçli bakanın muz fobisi ekibine ter döktürüyor

İsveç'te bir bakanın muz fobisine dair hükümet yazışmaları ortaya saçıldı. Bakanın ekibinin her toplantı öncesi 'muz izlerinin temizlenmesini' istemesi dalga konusu olurken, Başbakan Kristersson dahil sosyal medyadan tepki geldi.

İsveçli bakanın muz fobisi ekibine ter döktürüyor

İsveç'te Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Paulina Brandberg'in 'muz fobisi'nin ekibine zor anlar yaşattığının ortaya çıkması gündemin ilk sırasına oturdu. Brandberg'in ekibinin, bakanın herhangi bir odaya girmesinden önce muz kontrolü yaptığına dair yazışmalar ülke basınına sızdı. Çok sayıda siyasetçiden, fobi ile mücadele konusunda Brandberg'e destek geldi.

İsveç gazetesi Expressen'de yayımlanan hükümet yazışmalarına göre Brandberg'in ekibi, bakanın resmi ziyaretlerinden önce e-postalar göndererek ortamda hiçbir şekilde muz bulundurulmamasını istiyor. Bu durum, Brandberg'in muza karşı güçlü bir alerjisi olması ile gerekçelendiriliyor.

"Hiçbir odada muz izi olmasın"

Buna göre, eylül ayındaki bir yazışmada, İsveç Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in ofisinde yapılacak görüşme öncesinde odada, yemeklerde ve tatlılarda "hiçbir muz izinin bulunmaması" rica edildi. Bir diğer e-postada da Brandberg'in bir etkinlikte girmesi gerekecek hiçbir odada muz olmaması istendi; "Konferansta hiç muz bulundurulmamasını garanti edeceğiz" yanıtı alındı.

"Profesyonel yardım alıyorum"

Liberal partili bakan, 2020 yılında muz korkusu hakkında açıklama yapmış ve bu durumu "dünyanın en tuhaf fobisi" olarak nitelemişti. Yazışmaların yayımlanması sonrası Expressen gazetesine açıklamasında da, muzlarla ilgili meselesinin "fobi" olduğunu teyit etti. Muz nedeniyle "bir tür alerji" yaşadığını söyleyen bakan, bu konuda profesyonel yardım aldığını da ekledi.

Muz meselesinin İsveç'te bir anda en çok konuşulan konu haline gelmesi sonrasında Brandberg'e siyaset dünyasından destek mesajları yağdı.

Başbakandan rahatsız oldum tepkisi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Brandberg’in muz korkusunun bakanlık çalışmalarını olumsuz etkilemediğini belirterek "Farklı fobileri olan insanlara saygım var. Çalışkan bir bakanın neredeyse bir fobiden ibaret hale getirilip onunla dalga geçilmesinden rahatsız oluyorum" dedi.

Liberal Parti'den eğitim bakanı Johan Pehrson, medyanın muz fobisine gösterdiği ilginin "saçma" olduğunu söyledi. Brandberg’in çoğunlukla savunmasız kadınların yanında yer almış eski bir savcı olduğunu hatırlatan Pehrson "[Muz] Bunun yerine hepimiz buna odaklanabilmeliyiz” çıkışı yaptı.

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