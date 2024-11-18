Avustralya halkına ölümcül örümcekleri yakalama çağrısı yapılıyor

Ülkede 36 farklı türü bulunan huni yuvalı örümcekler, hızlı etkili ve ölümcül zehirleriyle tanınıyor. Bunlar arasında en tehlikeli tür, Sidney huni yuvalı örümceği. Bu tür, 1981’de panzehir geliştirilmeden önce 13 ölümle ilişkilendirildi. Panzehirin bulunmasından bu yana, ölümlerin önüne tamamen geçildi.

Bu başarıyı sürdürebilmek için panzehir üretiminin kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Ancak üretim, örümceklerin zehirine ve yumurtalarına bağlı olduğu için, halkın yardımı büyük önem taşıyor.

Halktan ayakkabı ve bahçe kontrolü isteniyor

Sidney merkezli Avustralya Sürüngen Parkı, örümceklerin genellikle soğuk ve nemli alanlarda bulunduğunu belirtiyor. Örümcek avına çıkacaklardan özellikle ayakkabıların içini, çamaşır sepetlerini ve bahçelerini kontrol etmeleri isteniyor.

Hayvanat bahçesinin örümcek bakıcısı Emma Teni, üreme dönemine giren örümceklerin panzehir için hayati olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Erkek huni yuvalı örümceklerin ömrü kısa. Üstelik yalnızca bir şişe panzehir üretmek için yaklaşık 150 örümcek gerekiyor. Bu nedenle halkın bağışlarıyla yeterli miktarda zehri garanti altına almalıyız.”

Örümcekler nasıl toplanmalı?

Teni’nin önerisine göre, uzun saplı bir kaşık kullanılarak örümcekler ve yumurtaları dikkatlice bir kavanoza yerleştirilmeli. Örümceklerin sinirlendirilmemesi gerektiğini belirten Teni, özellikle yumurtaların parçalanmamasına dikkat edilmesini vurguluyor. Bir keseden çıkabilecek yavru sayısı 150’ye kadar ulaşabiliyor.

Hayat kurtaran panzehir programı

Hayatını bu panzehire borçlu birçok kişi, hayvanat bahçesinin çağrısına destek veriyor. Parkın Facebook paylaşımına yorum yapan Nicole Webber, 1994 yılında bu program sayesinde hayatta kaldığını belirterek, “Hayatımı kurtardığınız için ne kadar teşekkür etsem az. Lütfen bu programı güvenli şekilde yakalanan örümceklerle ve maddi destekle destekleyin” dedi.

Sidneyliler, bu örümcek toplama kampanyasına katılarak yalnızca panzehir üretimine değil, aynı zamanda birçok hayatın kurtarılmasına da katkı sağlıyor.