Çok Bulutlu 6.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Daily, India Today 18.11.2024 07:08

Mars'taki suyun geçmişi, bir çekmeceden çıktı

Mars'tan kopup Dünya'ya ulaşan bir meteorit, Kızıl Gezegen'in sıvı su geçmişine dair yeni bilgiler ortaya koydu. Purdue Üniversitesi'nde saklanan ve Lafayette Meteoridi adı verilen bu göktaşı, Mars'ta suyun varlığına dair kritik bir dönem hakkında ipuçları sunuyor.

Mars'taki suyun geçmişi, bir çekmeceden çıktı
[Lafayette Meteoridi'nin çekmeceye nereden geldiği bilinmiyor (Purdue Üniversitesi)]

Bilim insanları Mars’ta bir zamanlar sıvı su bulunduğuna neredeyse emin. Ancak suyun hangi zaman diliminde var olduğu ve miktarı gibi detaylar hâlâ net değil.

Araştırmacılar, Mars keşif araçlarının bulgularının yanı sıra Kızıl Gezegen’den Dünya’ya düşen meteoritleri de inceleyerek bu sorulara yanıt arıyor.

Lafayette Meteoridi, yaklaşık 11 milyon yıl önce Mars’a bir asteroidin çarpması sonucu uzaya saçılan parçalardan biri. 1931’de ABD ’deki Purdue Üniversitesi’ndeki bir çekmecede keşfedilen bu göktaşının tam olarak nasıl buraya ulaştığı bilinmese de üzerindeki incelemeler değerli sonuçlar ortaya koyuyor.

742 milyon yıl öncesine işaret eden bulgular

Meteoritte daha önce yapılan araştırmalar, Mars’taki sıvı suyla etkileşim izlerini gösteriyordu. Ancak bu etkileşimin hangi dönemde gerçekleştiği bilinmiyordu.

Purdue Üniversitesi araştırmacıları, bu soruyu cevaplamak için meteoritteki mineralleri tarihlendirdi. Geochemical Perspective Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, helyum ve neon gibi soy gazlar kullanılarak minerallerin yaşı belirlendi.

Ekip, minerallerin 742 milyon yıl önce sıvı suyla temas ettiğini ortaya koydu. Ayrıca bu dönemde meteoritin yapısının değişmediği ve suyla etkileşimden sonra korunmuş olduğu da tespit edildi.

Permafrost erimesi kaynaklı su

Çalışma, 742 milyon yıl önce Mars yüzeyinde büyük miktarda sıvı su olmadığına işaret ediyor. Araştırmanın baş yazarı Marissa Tremblay, bu dönemde suyun permafrost adı verilen yeraltı buzunun erimesiyle oluşmuş olabileceğini belirtiyor. Tremblay, bu erimenin Mars’taki magmatik aktivitenin etkisiyle düzenli olarak gerçekleştiğini düşünüyor.

Mars'ta yaşam için bir adım daha

Mars’ın bir zamanlar sıvı su barındırdığına dair her yeni kanıt, mikrobiyal seviyede de olsa yaşam ihtimalini gündeme getiriyor. Bugün zorlu koşullara sahip olan bu gezegenin geçmişi, yaşamın evrenin başka köşelerinde de var olabileceğini düşünmek açısından büyük önem taşıyor.

Lafayette Meteoridi üzerindeki araştırma, yalnızca Mars’ın jeolojik geçmişini anlamamıza yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda meteoritlerin adeta bir zaman kapsülü gibi kullanılabileceğini de gösteriyor.   

ETİKETLER
ABD Keşif Mars
Sıradaki Haber
Pankreas tümörlerine yeni teşhis yöntemi: Kertenkele tükürüğü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:43
İsveçli bakanın muz fobisi ekibine ter döktürüyor
07:39
İslam'ın yayılmasını sağlayan zaferin kazanıldığı savaş alanı bulundu
07:30
Avustralya halkına ölümcül örümcekleri yakalama çağrısı yapılıyor
07:22
Yüzlerce tarantulayla kaçmaya çalışırken, havalimanında yakalandı
07:07
Pankreas tümörlerine yeni teşhis yöntemi: Kertenkele tükürüğü
06:45
Hollanda'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı, hükümetten istifa getirdi
'F-4E Phantom 2' uçaklarının envantere girişinin 50. yılı etkinliğinde 'fil yürüyüşü' yapıldı
'F-4E Phantom 2' uçaklarının envantere girişinin 50. yılı etkinliğinde 'fil yürüyüşü' yapıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı
İstanbul'un simgeleri Dünya Prematüre Günü dolayısıyla ışıklandırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ