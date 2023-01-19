Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsveç Savunma Bakanı Jonson: Hafta sonu Türkiye'ye gideceğim
[Fotograf: TRT Haber]
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, gelecek hafta sonu Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Jonson, başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile basın toplantısı düzenledi.
Pal Jonson, toplantıda "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan anlaşmaya da değinen Jonson, "Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalandı, bunun uygulamasında mesafe kaydedildi." diye konuştu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te dün gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Akar, Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek." açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: Hulusi Akar İsveç NATO
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