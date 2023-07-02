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Dünya
TRT Haber 02.07.2023 19:20

İsveç Dışişleri Bakanlığı: Hükümet İslam karşıtı eylemi kınadı

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık, dünyada tepki çekti. İsveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin "Müslümanları rahatsız eden İslam karşıtı eylemi kınadığını" açıkladı.

İsveç Dışişleri Bakanlığı: Hükümet İslam karşıtı eylemi kınadı

Kur'an-ı Kerim'e saldırının ardından dünyada yükselen tepkiler İsveç'i harekete geçirdi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Müslümanları rahatsız eden İslam karşıtı eylemi kınadığını, bu tarz olayların hükümetin bakış açısını yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada da provokatif eylemi gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu olduğuna dikkat çekildi.

Bu tür olaylara karşı sınır kontrollerinin sıkılaştırıldığı belirtilen açıklamada, yeni tehditleri önlemek için önlemleri artırdıkları ifade edildi.

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