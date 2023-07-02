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Dünya
AA 02.07.2023 17:42

İsrail ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak

İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

İsrail ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 3 milyar dolarlık bir anlaşmayla üçüncü bir F-35 hayalet savaş uçağı filosunun satın alınmasını onayladığı belirtildi.

Uçakların İsrail'in ABD'den aldığı savunma yardım paketiyle finanse edileceği aktarılan açıklamada, son siparişle İsrail Hava Kuvvetleri envanterindeki F-35 sayısının 75’e ve filo sayısının 3’e yükseleceği kaydedildi.

ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde Tel Aviv'e 2017 ile 2028 arasında 38 milyar dolar hibe taahhüdünde bulunmuştu.

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