Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.07.2023 17:18

Fransa Başbakanı Borne, ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını belirtti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede polisin bir genci öldürmesiyle patlak veren protestolarla ilgili, düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını söyledi.

Fransa Başbakanı Borne, ülkede düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacaklarını belirtti

Borne, L'Hay-les-Roses bölgesinde yaptığı açıklamada, gece Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine yapılan saldırıdan ötürü şok olduklarını belirterek, saldırı sırasında Jeanbrun'un eşi ve çocuklarının da evde olduğunu anımsattı.

Hükümetin Jeanbrun'a desteğini dile getiren Borne, "Bu hareketler kabul edilemez." dedi.

Borne, hükümetin son günlerde ülkede düzeni yeniden tesis etmek için çok çalıştığını ifade ederek, karakol, belediye gibi kamu binalarına yapılan saldırıların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Fransa'daki protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı
Fransa'daki protestolarda kamusal alanda 871 nokta kundaklandı

Başbakan Borne, hükümetin, düzeni yeniden tesis edene kadar çalışacağının altını çizdi.

Gece durumun daha sakin olduğunu gözlemledikleri değerlendirmesini yapan Borne, belediye başkanlarına desteklerini iletti.

Hiçbir şiddet olayına geçit vermeyeceklerini belirten Borne, aylardır "seçilmişlere" yönelik saldırılar yapıldığına dikkati çekti.

Borne, belediye başkanları gibi "seçilmişlere" yönelik saldırıların failleri için cezaları ağırlaştırmak istediklerine işaret etti.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:19
Hacıların yurda dönüşleri başladı
18:15
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı
17:53
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu
17:47
İstanbul'da havalimanı ve otogarda tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
17:45
İsrail ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı alacak
18:21
İstanbul'da orman yangınlarına karşı denetim yapıldı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 43,62 olarak ölçüldü
FOTO FOKUS
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ