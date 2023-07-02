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Dünya
AA 02.07.2023 16:41

Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek

Fransa'da polisin öldürdüğü genç için düzenlenen protestolar nedeniyle Paris ve çevresindeki birçok kentte bu akşamdan sabaha kadar polisin dron kullanmasına izin verildi.

Fransız polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
[Fotograf: Reuters]

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gösteriler kapsamında Paris'te, Seine-Saint-Denis vilayetinin tüm kentlerinde ve Hauts-de-Seine vilayetinin bazı kentlerinde yerel saatle 18.00'den yarın 06.00'ya kadar polisin dron kullanmasına izin verildi.

Seine-Saint-Denis ve Hauts-de-Seine, Paris'e komşu vilayetler konumunda.

Le Parisien gazetesi, Paris ve banliyölerinde bu akşam 7 bin polisin görev yapacağını aktardı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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