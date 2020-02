BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.

Listenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde belirli faaliyetlerde bulunan ticari işletmeleri kapsadığı kaydedildi.

İşte BM'nin açıkladığı listedeki o şirketler:

Afikim Public Transportation Ltd. - İsrail

Airbnb Inc. - ABD

American Israeli Gas Corporation Ltd. - İsrail

Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd. - İsrail

Amos Hadar Properties and Investments Ltd. - İsrail

Angel Bakeries - İsrail

Archivists Ltd. - İsrail

Ariel Properties Group - İsrail

Ashtrom Industries Ltd. - İsrail

Ashtrom Properties Ltd. - İsrail

Avgol Industries 1953 Ltd. - İsrail

Bank Hapoalim B.M. - İsrail

Bank Leumi Le-Israel B.M. - İsrail

Bank of Jerusalem Ltd. - İsrail

Beit Haarchiv Ltd. - İsrail

Bezeq, the Israel Telecommunication Corp - İsrail

Booking.com B.V. - Hollanda

C Mer Industries Ltd. - İsrail

Café Café Israel Ltd. - İsrail

Caliber 3 - İsrail

Cellcom Israel Ltd. - İsrail

Cherriessa Ltd. - İsrail

Chish Nofei Israel Ltd. - İsrail

Citadis Israel Ltd. - İsrail

Comasco Ltd. - İsrail

Darban Investments Ltd. - İsrail

Delek Group Ltd. - İsrail

Delta Israel - İsrail

Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd. - İsrail

Egis Rail - Fransa

Egged, Israel Transportation Cooperative Society Ltd. - İsrail

Energix Renewable Energies Ltd. - İsrail

EPR Systems Ltd. - İsrail

Extal Ltd. - İsrail

Expedia Group Inc. - ABD

Field Produce Ltd. - İsrail

Field Produce Marketing Ltd. - İsrail

First International Bank of Israel Ltd. - İsrail

Galshan Shvakim Ltd. - İsrail

General Mills Israel Ltd. - İsrail

Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd. - İsrail

Hot Mobile Ltd. - İsrail

Hot Telecommunications Systems Ltd. - İsrail

Industrial Buildings Corporation Ltd. - İsrail

Israel Discount Bank Ltd. - İsrail

Israel Railways Corporation Ltd. - İsrail

Italek Ltd. - İsrail

JC Bamford Excavators Ltd. - Birleşik Krallık

Jerusalem Economy Ltd. - İsrail

Kavim Public Transportation Ltd. - İsrail

Lipski Installation and Sanitation Ltd. - İsrail

Matrix IT Ltd. - İsrail

Mayer Davidov Garages Ltd. - İsrail

Mekorot Water Company Ltd. - İsrail

Mercantile Discount Bank Ltd. - İsrail

Merkavim Transportation Technologies Ltd. - İsrail

Mizrahi Tefahot Bank Ltd. - İsrail

Modi'in Ezrachi Group Ltd. - İsrail

Mordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 Ltd. - İsrail

Motorola Solutions Israel Ltd. - İsrail

Municipal Bank Ltd. - İsrail

Naaman Group Ltd. - İsrail

Nof Yam Security Ltd. - İsrail

Ofertex Industries 1997 Ltd. - İsrail

Opodo Ltd. - Birleşik Krallık

Bank Otsar Ha-Hayal Ltd. - İsrail

Partner Communications Company Ltd. - İsrail

Paz Oil Company Ltd. - İsrail

Pelegas Ltd. - İsrail

Pelephone Communications Ltd. - İsrail

Proffimat S.R. Ltd. - İsrail

Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd. - İsrail

Rami Levy Hashikma Marketing Communication Ltd. - İsrail

Re/Max Israel- İsrail

Shalgal Food Ltd. - İsrail

Shapir Engineering and Industry Ltd. - İsrail

Shufersal Ltd. - İsrail

Sonol Israel Ltd. - İsrail

Superbus Ltd. - İsrail

Supergum Industries 1969 Ltd. - İsrail

Tahal Group International B.V. - Hollanda

TripAdvisor Inc. - ABD

Twitoplast Ltd. - İsrail

Unikowsky Maoz Ltd. - İsrail

YES - İsrail

Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd. - İsrail

ZF Development and Construction - İsrail

ZMH Hammermand Ltd. - İsrail

Zorganika Ltd. - İsrail

Zriha Hlavin Industries Ltd. - İsrail

Alon Blue Square Israel Ltd. - İsrail

Alstom S.A. - Fransa

Altice Europe N.V. - Hollanda

Amnon Mesilot Ltd. - İsrail

Ashtrom Group Ltd. - İsrail

Booking Holdings Inc. - ABD

Brand Industries Ltd. - İsrail

Delta Galil Industries Ltd. - İsrail

eDreams ODIGEO S.A. - Lüksemburg

Egis S.A. - Fransa

Electra Ltd. - İsrail

Export Investment Company Ltd. - İsrail

General Mills Inc. - ABD

Hadar Group- İsrail

Hamat Group Ltd. - İsrail

Indorama Ventures P.C.L. - Tayland

Kardan N.V. - Hollanda

Mayer's Cars and Trucks Co. Ltd. - İsrail

Motorola Solutions Inc. - ABD

Natoon Group - İsrail

Villar International Ltd. - İsrail

Greenkote P.L.C. - Birleşik Krallık

Rapor gerçeğe dayalı olarak hazırlandı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu konunun son derece tartışmalı olduğu ve olmaya devam edeceğinin bilincindeyim." yorumunu yaptı.

Bachelet, buna karşın raporun kapsamlı ve titiz bir inceleme sürecinden geçerek gerçeğe dayalı olarak hazırlandığını vurguladı.