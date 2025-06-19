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Türkiye
AA 19.06.2025 10:00

Engelli bir birey başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde akülü engelli aracıyla sahilde gezen bir kişi, başıboş köpeklerden korkup kaçmak isterken elektrik direğine çarparak kaza geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engelli bir birey başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki yürüme engelli Mehmet Yıldı, Feneraltı sahil yolunda Kılavuzluk İstasyonu önüne geldiği sırada sokak köpeklerinin kendisine doğru yaklaştığını görünce panikle kaçmak istedi.

Bu sırada akülü aracıyla elektrik direğine çarpan Yıldız, devrilen aracıyla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldız, tedbir amaçlı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Engelli bir birey başıboş köpeklerden korkup direğe çarptı

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Başıboş Köpek Sorunu Çanakkale Elektrik Köpek Polis
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