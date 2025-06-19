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Türkiye
TRT Haber 19.06.2025 08:08

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Narkokapan-Antalya" operasyonunda 104 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 104 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun hedefinin özellikle gençlere musallat olan, mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, hazırlıkları 4 ay süren operasyonda gözaltına alınan 107 torbacıdan 104'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğinin bilgisini paylaştı:

"Bu 4 ay boyunca, adeta Antalya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve düğmeye bastık.

Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil, 645 jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

 

Bakan Yerlikaya, Antalya Valisini, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını kaymakamları ve operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanı ile jandarmayı tebrik etti.

Yerlikaya, operasyonları düzenleyenleri tebrik ederek "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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