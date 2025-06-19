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Türkiye
TRT Haber 19.06.2025 00:20

İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan baba gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise haberlere konu olan çocuk ve kardeşlerinin devlet koruması altına alındığını duyurdu.

İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aile Bakanlığı suç duyurusunda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır." denildi.

Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edildi.

Açıklamada "Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadesi yer aldı.
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