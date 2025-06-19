Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'ın eteklerindeki Orhaneli ilçesinde anızda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İlçeye bağlı Yörükler ve Girencik mahalleleri arasında yükselen alevler, bitişiğindeki ormanlık alanda kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 388 personel, 9 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 33 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edilEREK kontrol altına alındı. İHA ile bölgeyi havadan kontrol eden ekipler, sıcak noktalarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.