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Türkiye
AA 19.06.2025 08:42

İran: İsrail, Arak ağır su nükleer reaktörünü hedef aldı

İran devlet medyası IRIB’e göre, İsrail Arak kentindeki ağır su reaktörüne yönelik füze saldırısı gerçekleştirdi. Tahran’ın yaklaşık 250 kilometre güneybatısında yer alan nükleer tesise sabah saat 6.00 civarında iki füze fırlatıldı.

İran: İsrail, Arak ağır su nükleer reaktörünü hedef aldı

İranlı yetkililer, reaktörün ciddi bir zarar görmediğini ve radyasyon sızıntısı olmadığını açıkladı.

Saldırıdan kısa süre önce İsrail ordusu (IDF), Arak tesisi çevresindeki sivil halka yönelik bir tahliye uyarısı yayımladı.

Açıklamada, “Bu bölgede bulunmanız hayatınızı riske atar” denildi.

2015 nükleer anlaşmasının merkezindeki tesis

Arak ağır su reaktörü, 2015’te ABD ve diğer dünya güçleriyle imzalanan nükleer anlaşmanın ana odak noktalarından biriydi.

Çünkü ağır su, plütonyum üretiminde kullanılabiliyor ve bu da İran’a, uranyum zenginleştirmenin yanı sıra nükleer silah elde etmede ikinci bir yol sunuyor.

Anlaşma kapsamında İran, Arak tesisini yeniden yapılandırarak sadece barışçıl araştırmalarda kullanılmasını taahhüt etmişti.

Ancak ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran, bazı yükümlülüklerini ihlal etti ve Birleşmiş Milletler denetçilerinin ağır su üretimi ve stoklarını izlemesine izin vermemeye başladı.

Nükleer altyapıya yönelik art arda saldırılar

Bu saldırı, İsrail’in geçtiğimiz hafta Natanz, İsfahan ve Fordow’daki üç İran nükleer tesisine ve bazı üst düzey bilim insanlarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından geldi.

İsrail, İran’ın nükleer programının askeri amaçlar taşıdığı gerekçesiyle son dönemde siber ve askeri baskılarını artırmış durumda.

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