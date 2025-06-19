İran'ın son misilleme saldırısında İsrail'de 3'ü ağır, 44 kişi yaralandı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın son saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Saldırının ardından ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ağır durumdaki 3 hastanın ve orta durumdaki 2 hastanın yanı sıra 39 kişinin patlama ve şarapnel etkisiyle hafif yaralandığı kaydedildi.

İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara isabet ettiği bildirilmişti.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklanmıştı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede daha önce 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.