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Ekonomi
AA 19.06.2025 10:14

PTT'nin KEP hizmetiyle 156 milyondan fazla ileti gönderildi

PTT, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetiyle, vatandaşların dijital ortamdaki belge ve işlemleri güvence altına alınırken, son 4 yılda 600 binden fazla KEP hesabı oluşturuldu ve 156 milyondan fazla ileti gönderildi.

PTT'nin KEP hizmetiyle 156 milyondan fazla ileti gönderildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, teknolojiyle entegre ettiği hizmetleri ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda yazışmaların güvenli şekilde gerçekleştirilmesini mümkün kılan KEP sistemi, resmi yazışmalardan sözleşmelere, elektronik fatura işlemlerinden hukuki bildirimlere kadar birçok alanda kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

İletilen elektronik postaların, resmi ve yasal geçerliliğe sahip olmasının yanı sıra gönderici, alıcı, tarih ve içerik bilgileri değiştirilemez şekilde kayıt altına alan KEP sistemi, kağıt kullanımını azaltarak, çevre dostu bir iletişim olanağı sunarken, fiziksel belge gönderim maliyetlerini ve zaman kaybını da en aza indiriyor.

600 binden fazla KEP hesabı oluşturuldu

KEP hizmeti ile vatandaşların dijital ortamdaki belge ve işlemleri güvence altına alınırken, son 4 yıl içerisinde 600 binden fazla KEP hesabı oluşturuldu ve 156 milyondan fazla ileti gönderildi.

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