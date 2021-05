Pesquet, "Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası bende değildi yine de keyif aldım" dedi.

What do we do in our free time? Sometimes we watch movies. Set up the screen and the projector, find a comfortable position, floating or restrained, make yourself a drink and enjoy the show. Yes it was a romantic comedy but it wasn't my turn to choose and I still enjoyed it! pic.twitter.com/qcmS2vwikT