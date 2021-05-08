Pesquet, "Boş zamanlarımızda ne yapıyoruz? Bazen film izliyoruz. Ekranı ve projektörü kurup, sabit veya süzülür halde rahat bir pozisyon bulup, kendimize içecek hazırlayıp filmin tadını çıkarıyoruz. Evet, film romantik komediydi ancak seçim sırası bende değildi yine de keyif aldım" dedi.

What do we do in our free time? Sometimes we watch movies. Set up the screen and the projector, find a comfortable position, floating or restrained, make yourself a drink and enjoy the show. Yes it was a romantic comedy but it wasn't my turn to choose and I still enjoyed it! pic.twitter.com/qcmS2vwikT — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 7, 2021

SpaceX, 2'nci kez uzay istasyonuna astronot göndermişti

NASA’nın operasyonuyla 2’si ABD’li, diğerleri Fransız ve Japon olmak üzere 4 astronot, Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketiyle geçen ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilmişti.

ISS’ye giden astronotların, Fransız Thomas Pesquet, Japon Akihiko Hoshide ve ABD’li Shane Kimbrough ile Megan McArthur olduğu açıklanmıştı.

Özel menü hazırlandı

ISS’ye giden ekibe sadece özel günlerde tüketmek için üç ayrı Fransız aşçılık kurumu tarafından menü hazırlanmıştı.

Pesquet’in yanında ıstakoz, dana bourguignon, siyah pirinçli morina, yabani mantarlı patates kekleri ve karamelize armutlu bademli tartlar götürdüğü belirtilmiş ve Pesquet bu konuda yaptığı açıklamada "Bir Fransız'ı uzaya gönderdiğinizde çok fazla beklenti olur" demişti.