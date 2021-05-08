Haber Giriş: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
AB’den Doğu Kudüs’te “Gerilimi yatıştırın” çağrısı
Avrupa Birliği, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasının ardından gerilimi düşürme çağrısı yaptı. "Yetkilileri, Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.
AB’den yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi.
Açıklamada "Şiddet ve kışkırtma kabul edilemez” vurgusu yapılarak Mescid-i Aksa çevresindeki kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
"Tarafların siyasi, dini ve toplum liderleri itidal ve sorumluluk göstermeli, bu değişken durumu yatıştırmak için her türlü çabayı göstermelidir" çağrısı yapıldı.
Etiketler: AB İsrail Kudüs Mescid-i Aksa
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