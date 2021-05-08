AB’den yapılan açıklamada "Avrupa Birliği, yetkilileri Kudüs'teki mevcut gerginliği azaltmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Açıklamada "Şiddet ve kışkırtma kabul edilemez” vurgusu yapılarak Mescid-i Aksa çevresindeki kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"Tarafların siyasi, dini ve toplum liderleri itidal ve sorumluluk göstermeli, bu değişken durumu yatıştırmak için her türlü çabayı göstermelidir" çağrısı yapıldı.