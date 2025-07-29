Az Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
CNN International 29.07.2025 11:24

İsrailli iki insan hakları kuruluşu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

İsrail merkezli iki önde gelen insan hakları kuruluşu, ülkenin Gazze'de Filistinlilere soykırım uyguladığını duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, ilk kez İsrailli kurumlar soykırımcı İsrail devletini bu kadar ağır bir suçla itham etti.

İsrailli iki insan hakları kuruluşu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

İnsan hakları örgütü B’Tselem, pazartesi günü yayımladığı 79 sayfalık kapsamlı raporda, “İsrail’in Gazze’deki politikası, yol açtığı yıkım ve üst düzey yetkililerin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, soykırım yapıldığı sonucuna varıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İnsan Hakları İçin İsrailli Hekimler (PHRI) adlı bir diğer kuruluş da, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımladı. PHRI, hazırladığı tıbbi ve hukuki analizde, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini “kasıtlı ve sistematik şekilde yok ettiğini” öne sürdü.

"Soykırım bir bağlam içinde gerçekleşiyor"

B’Tselem Direktörü Yuli Novak, raporun sunumunda yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğun toplumun soykırım işlediğini fark etmek, insanın hazırlıklı olamayacağı kadar ağır bir gerçektir. Ama biz burada yaşayan İsrailliler ve Filistinliler olarak bu gerçeği açıkça söylemek zorundayız” dedi.

Raporda İsrail’in Gazze’de:

Doğrudan saldırılarla ve yaşanamaz koşullar yaratarak kitlesel ölümlere yol açtığı,

Altyapıyı ve toplumsal dokuyu yıktığı,

Kitlesel gözaltılar ve kötü muamele uyguladığı,

Zorla yerinden etme ve etnik temizlik girişiminde bulunduğu belirtildi. Ayrıca üst düzey İsrailli yetkililerin sık sık “soykırım niyeti” taşıyan açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası sessizlik de eleştirildi

B’Tselem, sadece İsrail’i değil, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun da soykırıma ortak olduğunu savundu. Raporda, “Pek çok lider, İsrail’in ‘meşru müdafaa hakkı’ söylemini benimseyerek ya da silah yardımı yaparak bu süreci destekledi” denildi.

PHRI ise Gazze’deki sağlık sisteminin “savaşın dolaylı sonucu değil, doğrudan hedef alınan bir yapı” olduğunu belirtti. Açıklamada, sağlık tesislerine yönelik saldırıların, Filistin halkına grup olarak zarar verme amacı taşıdığı vurgulandı.

Gazze’de insani tablo ağırlaşıyor

B’Tselem raporu, Gazze’de çocukların ağır yetersiz beslenmeden ölmesi ve hastanelerin yakıt yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından yayımlandı. İngiltere, Almanya ve Fransa geçtiğimiz hafta yaşanan insani krizi “insan eliyle yaratılmış ve önlenebilir” olarak nitelendirmişti.

Bu sırada, İsrail kamuoyunda da tepkiler büyüyor. Beş büyük üniversitenin rektörleri, Başbakan Netanyahu’ya yazdıkları açık mektupta, Gazze’de yaşananları “dehşet verici” olarak tanımladı ve bazı siyasilerin “Gazze’nin kasten yok edilmesi ve halkın zorla yerinden edilmesi” yönündeki açıklamalarını kınadı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katliamcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12'si çocuk 36 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Deprem bölgesinin iki katlı köy evleri tamamlandı
11:44
Soykırımcı İsrail'in alıkoyduğu Hanzala gemisi aktivistlerinden Smalls'un gözaltında şiddet gördüğü duyuruldu
11:45
Dünya Gıda Programı: Gazze'ye gıda yardımları acilen büyük oranda artırılmalı
11:39
Çankırı'da yangın riskine karşı ek tedbirler alındı
11:35
Elon Musk: Tesla ile Samsung arasında 16.5 milyar dolarlık çip anlaşması imzalandı
11:29
Bardağınıza attığınız buz hastalıklara davetiye çıkarabilir
Gölyazı’da doğa ve insan yan yana
Gölyazı’da doğa ve insan yan yana
FOTO FOKUS
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
Bakan Kurum: Yangından etkilenen tüm illerimizde afetin izlerini bir an önce sileceğiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ