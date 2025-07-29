İsrailli iki insan hakları kuruluşu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

İnsan hakları örgütü B’Tselem, pazartesi günü yayımladığı 79 sayfalık kapsamlı raporda, “İsrail’in Gazze’deki politikası, yol açtığı yıkım ve üst düzey yetkililerin açıklamaları birlikte değerlendirildiğinde, soykırım yapıldığı sonucuna varıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İnsan Hakları İçin İsrailli Hekimler (PHRI) adlı bir diğer kuruluş da, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımladı. PHRI, hazırladığı tıbbi ve hukuki analizde, İsrail’in Gazze’deki sağlık sistemini “kasıtlı ve sistematik şekilde yok ettiğini” öne sürdü.

"Soykırım bir bağlam içinde gerçekleşiyor"

B’Tselem Direktörü Yuli Novak, raporun sunumunda yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğun toplumun soykırım işlediğini fark etmek, insanın hazırlıklı olamayacağı kadar ağır bir gerçektir. Ama biz burada yaşayan İsrailliler ve Filistinliler olarak bu gerçeği açıkça söylemek zorundayız” dedi.

Raporda İsrail’in Gazze’de:

Doğrudan saldırılarla ve yaşanamaz koşullar yaratarak kitlesel ölümlere yol açtığı,

Altyapıyı ve toplumsal dokuyu yıktığı,

Kitlesel gözaltılar ve kötü muamele uyguladığı,

Zorla yerinden etme ve etnik temizlik girişiminde bulunduğu belirtildi. Ayrıca üst düzey İsrailli yetkililerin sık sık “soykırım niyeti” taşıyan açıklamalarda bulunduğu ifade edildi.

Uluslararası sessizlik de eleştirildi

B’Tselem, sadece İsrail’i değil, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun da soykırıma ortak olduğunu savundu. Raporda, “Pek çok lider, İsrail’in ‘meşru müdafaa hakkı’ söylemini benimseyerek ya da silah yardımı yaparak bu süreci destekledi” denildi.

PHRI ise Gazze’deki sağlık sisteminin “savaşın dolaylı sonucu değil, doğrudan hedef alınan bir yapı” olduğunu belirtti. Açıklamada, sağlık tesislerine yönelik saldırıların, Filistin halkına grup olarak zarar verme amacı taşıdığı vurgulandı.

Gazze’de insani tablo ağırlaşıyor

B’Tselem raporu, Gazze’de çocukların ağır yetersiz beslenmeden ölmesi ve hastanelerin yakıt yetersizliği nedeniyle kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasının ardından yayımlandı. İngiltere, Almanya ve Fransa geçtiğimiz hafta yaşanan insani krizi “insan eliyle yaratılmış ve önlenebilir” olarak nitelendirmişti.

Bu sırada, İsrail kamuoyunda da tepkiler büyüyor. Beş büyük üniversitenin rektörleri, Başbakan Netanyahu’ya yazdıkları açık mektupta, Gazze’de yaşananları “dehşet verici” olarak tanımladı ve bazı siyasilerin “Gazze’nin kasten yok edilmesi ve halkın zorla yerinden edilmesi” yönündeki açıklamalarını kınadı.