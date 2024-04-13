Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 11:21

İsrailli eski istihbarat yetkilisi, Netanyahu’nun ülkeyi "kıyamete sürüklediğini” söyledi

Eski İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Nadav Argaman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görev için uygun olmadığını belirterek ülkeyi “kıyamete sürüklediğini” ifade etti.

İsrailli eski istihbarat yetkilisi, Netanyahu’nun ülkeyi "kıyamete sürüklediğini” söyledi

İsrail televizyonu Kanal 12'ye konuşan Argaman, ülkede hızlı şekilde seçimlerin yapılması gerektiğini ancak Netanyahu’nun ahlaki açıdan tekrar aynı görev için aday olamayacağını söyledi.

Argaman, “İsrail’in kuruluşundan bu yana en büyük felaket” olarak nitelendirdiği 7 Ekim saldırısından doğrudan Netanyahu’nun sorumlu olduğunu vurguladı.

“(Netanyahu) O, muazzam başarısızlığın sorumlusu. O sorumlu, başka (sorumlu) kimse yok.” diyen Argaman, bu büyüklükte bir başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyen birinin lider olmaya uygun olmadığını kaydetti.

Argaman, “Netanyahu görevden ayrılmazsa bu bizim için kıyamet olacak. Eğer İsrail devleti hızlı bir şekilde kendisine çekidüzen vermezse, çok kötü yerlere varacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun geçmişte, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den “büyük bir aşağılama” ile bahsettiğini hatırlatan Argaman, Netanyahu’nun Smotrich ile ekonominin hiçbir ilgisi olmadığını bilmesine rağmen onu kullandığını savundu.

Argaman, Ben-Gvir’i de eleştirerek, “Ben-Gvir’in güvenlikle ne ilgisi var? Ulusal Güvenlik Bakanı? Belki daha iyi ifadeyle ulusal felaket bakanıdır.” görüşünü dile getirdi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
Sıradaki Haber
Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyon vatandaş yararlandı
12:24
Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
12:28
Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabına bayramda yoğun ilgi
12:33
Bayram tatilinde Kapadokya'ya yoğun ilgi
12:18
Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
12:13
Balon balığı avına verilecek destekler belirlendi
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
FOTO FOKUS
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ