Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 11:20

Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda durdurdukları bir otobüsten kaçırdıkları 8 yolcu ile kurdukları barikatları aşmaya çalışan bir araçtaki 2 kişiyi öldürdü.

Pakistan'da silahlı kişiler yolunu kestikleri otobüsten kaçırdıkları 8 yolcuyu öldürdü

Emniyet yetkililerince yapılan açıklamaya göre, silahlı kişiler dün Belucistan'daki bir otoyolda barikat kurdu.

Durmadan barikatı aşmaya çalışan bir araca ateş ederek 2 kişiyi öldüren ve 6 kişiyi yaralayan saldırganlar, sonrasında eyaletin başkenti Quetta'dan İran sınırındaki Taftan kentine giden bir otobüsü durdurdu.

Otobüs yolcularının kimliklerini kontrol eden silahlı kişiler, hepsi Punjab eyaletinden 8 kişiyi otobüsten indirdi.

Polis, bu 8 kişinin cesedinin daha sonra otoyoldan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bir köprünün altında bulunduğunu aktardı.

Emniyet yetkilileri, saldırganların arandığını kaydetti.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak soruşturma açılması talimatını verdi.

Şerif, kurbanların ailelerine başsağlığı dileyerek, onların yanında olduğunu belirtti.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti de olay nedeniyle derin üzüntü içerisinde olduğunu vurgulayarak, teröristlere karşı sert tutumlarını sürdüreceklerini ve teröristlerin alçak emellerine ulaşamayacağını ifade etti.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Kanada, vatandaşlarına İsrail ve Batı Şeria'ya seyahat etmeme uyarısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyon vatandaş yararlandı
12:24
Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
12:28
Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabına bayramda yoğun ilgi
12:33
Bayram tatilinde Kapadokya'ya yoğun ilgi
12:18
Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
12:13
Balon balığı avına verilecek destekler belirlendi
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
FOTO FOKUS
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ