Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.03.2024 17:58

İsrailli eski bakan: İsrail Gazze'deki saldırıları ile uluslararası alanda sıkıştı

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar, 7 Ekim’den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarındaki tutumunu eleştirdiği ülkesinin, Gazze ve Lübnan'daki saldırıları ve rehineler konusunda uluslararası alanda "sıkışıp kaldığını" belirtti.

İsrailli eski bakan: İsrail Gazze'deki saldırıları ile uluslararası alanda sıkıştı
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini savaş kabinesine dahil etmediği için geçen hafta hükümetteki görevinden istifa eden Eski Adalet Bakanı Gideon Saar, Jerusalem Post gazetesine İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını sonlandırmasına dair artan uluslararası baskılara ilişkin konuşan Saar, “Dünyanın İsrail’in savaşı bitirmesini istediği açık. ABD yönetiminin çeşitli nedenlerle savaşın bitmesini istediği açık. Bu nedenle İsrail herkese karşı tek başına durmak zorunda.” ifadelerini kullandı.

Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü
Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü

Ülkesinin Gazze’deki saldırılarındaki tutumunu eleştiren Saar, “Her yönde sıkışıp kaldık. Gazze’de sıkıştık. Lübnan sınırında sıkıştık. Rehineler konusunda ve uluslararası alanda sıkıştık.” değerlendirmesinde bulundu.

Saar, Hamas’ın askeri kanadı ve Filistin İslami Cihad Hareketi’nin "teslim olması" ve Gazze’den başka ülkelere “sürgüne gönderilmesi” gerektiğini savundu.

Böylelikle İsrail ve Hamas arasında esir takasının da yapılabileceğini iddia eden Saar, bunun "İsrail’in ateşkes teklifi" olması gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray: Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet göndermeyi kabul etti
Beyaz Saray: Netanyahu, Refah görüşmeleri için ABD'ye heyet göndermeyi kabul etti

Gideon Saar, söz konusu iddiasına ilişkin, “Dünyaya ‘Refah’a girmek istiyoruz ancak buna mecbur değiliz’ deriz. Eğer bu (Hamas ve İslami Cihad Hareketi’nin teslim ve sürgün olması iddiası) gerçekleşirse, o zaman savaşı bitirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli bakan geçen hafta görevinden istifa etmişti

Daha önce Adalet Bakanlığı görevinde de bulunan ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlatmasının ardından kurulan "Acil Durum Hükümetine" katılan Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar, 25 Mart'ta "savaş kabinesi"ne dahil edilmediği için istifa ettiğini açıklamıştı.

Eski Bakan Saar, 12 Mart'ta Gantz ile siyasi ortaklığının sona erdiğini duyurmuş ve partisinin meclisteki 4 sandalyesini almış, Gantz'ın lideri olduğu Mavi-Beyaz Partisine 8 sandalye kalmıştı.

Gideon Saar, 2020'de Netanyahu'nun partisi Likud'dan ayrılarak Yeni Umut Partisini kurmuş, Temmuz 2022'de Gantz'ın partisiyle ortak listeden parlamento seçimlerine katılmıştı. Saar ve Gantz'ın ittifakı, parlamento seçimlerinde 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 12 sandalye elde etmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Netanyahu
Sıradaki Haber
BM Nüfus Fonu: Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
İsrail Savunma Bakanı: Hizbullah'a karşı saldırıları artıracağız
18:57
Bakan Fidan: Terörün kökünü kurutmaya kararlıyız
18:51
Moskova'daki terör saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 9'a çıktı
18:50
Siirt’te öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
18:48
Siirt’te tüp kamyoneti devrildi: 2 yaralı
18:37
Borsa günü yükselişle tamamladı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
"Taşkın koruma tesisi" sel felaketi yaşayan mahalle sakinlerine rahat nefes aldırdı
FOTO FOKUS
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ