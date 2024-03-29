BM Nüfus Fonu: Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor

Kanem, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İnsan eliyle ve insani yardıma erişim engellenerek açlığın Gazze'de korkutucu bir hızla yayıldığını vurgulayan Kanem, bu durumun hastalık, ölüm ve umutsuzluğa neden olduğunu ifade etti.

Kanem, "Gazze'de hamile kadınlar ve yeni doğanlar her gün yaşam için savaş veriyor." ifadesini kullandı.

Acilen harekete geçilmemesi halinde Gazze'de binlerce kişinin daha öleceği uyarısında bulunan Kanem, "Kıtlık, Gazze'nin üzerine kabus gibi çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

UNFPA'nın çok ciddi yardıma muhtaç kadın ve kızlara erişiminin engellendiğini bildiren Kanem, "Hamile kadınlar ve yeni doğanlara yönelik kriz sonlandırılmak zorunda." ifadesine yer verdi.

Kanem, açlık nedeniyle kadınların beslenememiş ve normal boyutlardan çok daha küçük bebekler doğurduğuna dikkati çekerek "Gazze'de doktorlar yeni doğanların doğum kilosunun çok düşük olmaları nedeniyle öldüklerini rapor ediyor." bilgisini paylaştı.

BM Güvenlik Konseyi'nde 25 Mart'ta kabul edilen kararda, acilen ateşkes çağrısında bulunulduğunu anımsatan Kanem, tüm taraflara acilen kararı uygulama çağrısında bulundu.

Kanem, "Şimdi eylem gerekiyor." mesajını verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 253’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 597 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 454 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.