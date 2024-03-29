Han Yunus'taki yıkım 360 derece kamerayla görüntülendi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Gazze şehrindeki Selahaddin Caddesi'nde bir araca saldırdı. 5'i çocuk 2'si kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında ise 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda yer alan Abasen el-Kebira beldesine düzenlediği hava saldırısında Mervan ve Azmi Ebu Salih isimli 2 kardeşin öldüğü aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 623 Filistinli öldürüldü, 75 bin 92 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Han Yunus'taki yıkım 360 derece kamerada

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bıraktığı yıkım 360 derece kamerayla görüntülendi.

İsrail ordusunun baskın düzenleyip sonrasında çekildiği bölgede bulunan evlerin tamamına yakınının kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.