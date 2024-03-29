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Dünya
AA 29.03.2024 16:24

Olimpiyat için Fransa'ya takviye kuvvet gönderilecek

Fransa'nın başkenti Paris'te, Olimpiyat Oyunlarına 4 ay kala, güvenlik endişesi büyüyor. Bu süreçte güvenliğin nasıl sağlanacağı merak konusu. Fransa Savunma Bakanlığı, birçok ülkenin olimpiyat oyunları sırasında Paris'e takviye kuvvet göndereceğini duyurdu.

Olimpiyat için Fransa'ya takviye kuvvet gönderilecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da geçen hafta 143 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da paniğe yol açtı.

Terör alarmının en üst seviyeye çıkarıldığı ülkede, olimpiyat oyunları boyunca güvenliğin nasıl sağlanacağı ise merak konusu.

Fransız Savunma Bakanlığı bu süreçte birçok ülkenin Paris'e takviye güç göndereceğini duyurdu.

"Polis köpekleri gibi en fazla ihtiyaç duyulan kritik alanlarda birçok ülke destek sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Fransa ocak ayında 46 ülkeden, olimpiyat oyunları için ek güvenlik sağlamaları talebinde bulundu.

Bugüne kadar 35'ten fazla ülkeden olumlu yanıt geldi.

Son olarak Polonya da takviye kuvvet göndereceğini duyurdu.

Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'daki açılış töreninde 45 bin jandarma ve polis hazır bulunacak.

11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyat oyunları boyunca her gün 35 bin kolluk kuvveti görev yapacak. 

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